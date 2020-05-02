ADANA Kozanlı hayvanseverler sokak köpeklerini besledi - Son Dakika

Kozanlı hayvanseverler sokak köpeklerini besledi

ADANA'nın Kozan ilçesinde hayvanseverler, koronavirüs salgınının ardından beslenme imkanları azalan sokak hayvanlarına yem bıraktı.

Koronavirüs salgınının ardından tedbirler doğrultusunda bazı iş yerlerinin kapanması ve hafta sonları getirilen sokağa çıkma kısıtlamalarının ardından sokak hayvanları yiyecek bulmakta zorlanıyor. Kozan ilçesinde bir grup hayvansever Kozan Sanayi Sitesi, Kozan Çarşısı, Dağılcak Piknik Alanı ve Horzum Yaylası'nda sokak hayvanları için mama ve yem bıraktı.

Hayvanlarla vakit geçirip onlarla ilgilenen hayvanseverler elleriyle besleme yaparken, vatandaşlardan da bu konuda duyarlı olmalarını istedi.