Kozanlı Üreticiden İktidara: "Sizi Getiren Biziz Yıkan da Biz Olacağız"

Adana Kozanlı üretici, CHP Adana Milletvekili Şevkin'e artan maliyetlerden yakınarak "Emeklerimizi ya bankaya ya yemciye ya veterinere veriyoruz. Ben iflas ettim, bitirdim. Bitirmeyen arkadaşlarımızı, azıcık da yan geliri olan arkadaşlarımız da yıkılmak üzere. Ama biz de sizi yıkarız. Lafım sana değil, sizi getiren biziz yıkan da biz olacağız" dedi.

CHP Adana Milletvekili Şevkin, Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Gedikli köyünde üreticileri ziyaret etti. Şevkin'e girdi maliyetlerinden dert yanan ve 45 yıldır hayvan yetiştiriciliği yaptığını söyleyen Halil Polat, "Emeklerimizi ya bankaya ya yemciye ya veterinere veriyoruz. Ben iflas ettim, bitirdim. Bitirmeyen arkadaşlarımızı, azıcık da yan geliri olan arkadaşlarımız da yıkılmak üzere. Ama biz de sizi yıkarız. Lafım sana değil, sizi getiren biziz yıkan da biz olacağız" dedi.

Arıcılık işiyle geçindiğini söyleyen Ahmet Yazar ise durumunu şöyle anlattı:

"Ben arıcıyım. 100 liraya aldığımız şekerin çuvalı bugün bin 200 lira. Şeker 5'e, 6'ya katlamışken malın fiyatı yerinde sayıyor. Ürettiğimiz yerinde sayıyor. Biz arılarımızı buradan doğuya, güneydoğuya götürüyoruz. Geçen yıl 6 bin liraya gittiğimiz yeri bugün 30 bin liraya gidemiyoruz."

Arıcılık ve nakliyecilik yaptığını söyleyen Mehmet Güvenç, "Ben hem arıcıyım hem kamyonum var ama ben de gidemiyorum mazotunun pahalılığından" dedi.