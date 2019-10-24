Son Dakika Haberleri: Adana-kozanspor amigosu ölü bulundu
Son Dakika Güncel Adana-kozanspor amigosu ölü bulundu

Adana-kozanspor amigosu ölü bulundu

46 dakika önce

Kozanspor amigosu ölü bulunduAdana'nın Kozan ilçesinde 'Aman aman Valid' diye bilinen Kozanspor'un amigosu Velid Gülerşen (66), evinin önünde ölü bulundu.

Kozanspor amigosu ölü bulundu

Adana'nın Kozan ilçesinde 'Aman aman Valid' diye bilinen Kozanspor'un amigosu Velid Gülerşen (66), evinin önünde ölü bulundu. Vücudunda darp veya yara izi olmayan Gülerşen'in ölüm nedeni otopsinin ardından belirlenecek.

Bugün sabah saatlerinde Taş Mahallesi Varan Sokak'taki evin önünde hareketsiz yatan Kozanspor'un amigosu Velid Gülerşen'i görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Eve gelen ekiplerin yaptığı incelemede Gülerşen'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Vücudunda darp veya yara izi olmayan Gülerşen'in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana-kozanspor amigosu ölü bulundu

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 03:17 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye karşıtı senatörler, terörist elebaşının ABD ziyaretini hızlandırmak için mektup yazdı
Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye kazanan talihli hala parasını almadı Otobüs şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi Eşinin sevgilisi olduğu öne sürülen kişiyi vurdu: Abi dediğimiz kişiydi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2019 16:03:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana-kozanspor amigosu ölü bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]