ADANA KPSS öncesi kimliklerini unutan adaylara polis desteği - Son Dakika

ADANA KPSS öncesi kimliklerini unutan adaylara polis desteği

KPSS öncesi kimliklerini unutan adaylara polis desteği (2)GEÇ KALDILARAdana'da, saat 14.45'te başlayan Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) ikinci oturumu olan Eğitim Bilimleri Sınavı'na girmek için Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne son dakikada yetişebilen 2 kişi,...

KPSS öncesi kimliklerini unutan adaylara polis desteği (2) GEÇ KALDILAR Adana'da, saat 14.45'te başlayan Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) ikinci oturumu olan Eğitim Bilimleri Sınavı'na girmek için Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne son dakikada yetişebilen 2 kişi, koşarak içeri girdi. Kapılar kapandıktan sonra gelen 10 kişi ise sınava geç kaldıkları için içeri alınmadı.

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