ADANA KPSS öncesi kimliklerini unutan adaylara polis desteği - Son Dakika

KPSS öncesi kimliklerini unutan adaylara polis desteği (2)
GEÇ KALDILAR
Adana'da, saat 14.45'te başlayan Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) ikinci oturumu olan Eğitim Bilimleri Sınavı'na girmek için Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne son dakikada yetişebilen 2 kişi, koşarak içeri girdi. Kapılar kapandıktan sonra gelen 10 kişi ise sınava geç kaldıkları için içeri alınmadı.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 16:20 - Kaynak: DHA
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