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Adana krikoyla hayat kurtardı

1 saat önce

Krikoyla hayat kurtardıAdana'da, otomobil sürücü Ayşe Saban (28) önce bisikletli bir kişiye ardından refüjden karşı şeride geçmek isteyen elektrikli triportöre çaptı.

Krikoyla hayat kurtardı

Adana'da, otomobil sürücü Ayşe Saban (28) önce bisikletli bir kişiye ardından refüjden karşı şeride geçmek isteyen elektrikli triportöre çaptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan triportör sürücüsü Nuri Kaplan (55) karşı şeritten gelen bir başka otomobilin altında 50 metre sürüklendi. Yaralı sürücüyü olay yerinde bulunan tamirciler krikoyla araç altından kurtardı.

Kaza, Seyhan ilçesi Fuzuli Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sağlık personeli olan Ayşe Saban, yolun karşısına geçmek isteyen Murat Kureriç'i (22) görüp aniden frene basınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Saban ilk olarak bisiklete ardından, refüjdeki yaya geçidinden karşı şeride geçmek isteyen Nuri Kaplan yönetimindeki elektrikli triportöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla attı, savrulan Kaplan, karşı şeritten gelen bir başka otomobilin altında 50 metre sürüklendi. Tüm bu yaşananlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

KRİKOYLA KURTARDI

Kazanın ardından cadde üzerindeki oto tamircisi Fatih Kılıçtan, işyerindeki krikoyu alarak otomobilin altında kalan Nuri Kaplan'ı kurtarmak için aracı kaldırdı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından camdan fırlayan Ayşe Saban'a da ilk müdahaleyi yine çevredeki vatandaşlar yaptı. Bu sırada polis, ikinci bir kazanın yaşanmaması için araç trafiğini durdurdu. Ayşe Sabah ve bisiklet sürücüsü Murat Kureriç de ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken tamirci Fatih Kılıçtan, Çarpmanın şiddetiyle büyük bir gürültü çıktı. İşyerinin dışına çıktım. Yaralının otomobil altında kaldığını görünce, hiç düşünmeden krikoyla aracı kaldırıp sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardım. Krikoyla birinin hayatını kurtaracağım hiç aklıma gelmemişti dedi.

Seyhan, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 10:50 Kaynak: DHA
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