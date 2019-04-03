Adana Kullanılmayan Tren Vagonu Alev Alev Yandı
1 saat önce
Kullanılmayan tren vagonu alev alev yandıAdana Tren Garı'nda park halinde bulunan kullanılmayan vagon yandı.
Kullanılmayan tren vagonu alev alev yandı Adana
Tren Garı'nda park halinde bulunan kullanılmayan vagon yandı.
Olay, Seyhan
İlçesi Tren Garı'nda meydana geldi. İddiaya göre, gar görevlileri kullanımdan kaldırılan bir vagonu parçalamak için çalışma başlattı. Spiralden çıkan kıvılcımlardan dolayı vagon yanmaya başladı. Hızla büyüyen alevler kentin birçok noktasından görüldü. Adana Büyükşehir Belediyesi
'ne bağlı itfaiye ekipleri yangına kısa sürede mühadale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:00 Kaynak: DHA
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