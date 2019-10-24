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Adana kültürel mirasın merkezinde doğa yürüyüşü

1 saat önce

Kültürel mirasın merkezinde doğa yürüyüşüAdanalı doğa gezginleri, dünya doğal ve kültürel miras listesinde bulunan Nevşehir'in Zemi ve Kılıçlar Vadisi'nde, tarih, kültür ve doğa yürüyüşü etkinliği düzenledi.

Kültürel mirasın merkezinde doğa yürüyüşü

Adanalı doğa gezginleri, dünya doğal ve kültürel miras listesinde bulunan Nevşehir'in Zemi ve Kılıçlar Vadisi'nde, tarih, kültür ve doğa yürüyüşü etkinliği düzenledi.

Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü (PRODOSS) üyesi yaklaşık 50 doğa gezgini, yer yer 1 metreye kadar daralan tüneller, güvercinlikler, kemer ve ilginç kaya yapısından oluşan, vadiye hayran kaldı. Göreme Açık Hava Müzesi içerindeki kilise ve tarihi mekan ziyaretleri ise geziye farklı anlam kattı. İçerisinde üzüm bağları, elma, ayva ve kuşburnu gibi meyve ağaçlarının bulunduğu vadide 12 kilometre yürüyen Adanalı doğa tutkunları, hem doğa hem tarih kokan jeolojik bölgede düzenlenen geziye katılmanın memnuniyetini dile getirdi.

GÖREME'Yİ GÖRMEK GEREK

Kapadokya'nın yürümeden gezilmiş sayılmayacağını belirten PRODOSS Kulüp Başkan yardımcısı Murat Arıkan, 'Kapadokya'da, her birinin ayrı ayrı özelliği, güzelliği olan vadiler bulunuyor. Vadilerin içerisinde yürümeden, güzellikleri görmeden, şarap fabrikaları çanak çömlek atölyeleri gibi sadece belli merkezlerin ziyaretleri ile bölgeyi gezmiş sayılmazsınız. Gidin, vadilerde yürüyün, güzellikleri yaşayınö dedi.

Adana kültürel mirasın merkezinde doğa yürüyüşü

Kapadokya, Kılıçlar, Nevşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 11:26 Kaynak: DHA
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