ADANA KURBAN PAZARINDA SATICILARA SAHTE PARA UYARISI
1 saat önce
Adana'da polis, kentin çeşitli noktalarında kurulan kurban pazarlarını ziyaret edip, esnafı sahte parayı nasıl ayırt edeceklerini uygulamalı olarak anlattı.
Adana Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:23 Kaynak: DHA
'da polis, kentin çeşitli noktalarında kurulan kurban pazarlarını ziyaret edip, esnafı sahte parayı nasıl ayırt edeceklerini uygulamalı olarak anlattı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Toplum Destekli Polislik Şube ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı
nedeniyle satışların yapıldığı hayvan pazarlarına gitti. Bastırılan broşürleri esnafı veren ekipler, satıcıları sahte paraya karşı dikkatlı olmalarını söyledi. Uygulamalı olarak, esnafı bilgilendiren polis, Sahte parayı ayırt etmek çok kolay. Uzun süredir bu hayvanları yetiştirmek için emek harcıyorsunuz. Kötü niyetli kişiler sizin emeğinizi bu yöntemle çalıyor. Satış sonra aldığınız paralı mutkala dikkatli bir şekilde kontrol edin dedi.
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