Son Dakika Haberleri: ADANA KURBAN PAZARINDA SATICILARA SAHTE PARA UYARISI
Son Dakika Güncel Haber

ADANA KURBAN PAZARINDA SATICILARA SAHTE PARA UYARISI

1 saat önce

Adana'da polis, kentin çeşitli noktalarında kurulan kurban pazarlarını ziyaret edip, esnafı sahte parayı nasıl ayırt edeceklerini uygulamalı olarak anlattı.

Adana'da polis, kentin çeşitli noktalarında kurulan kurban pazarlarını ziyaret edip, esnafı sahte parayı nasıl ayırt edeceklerini uygulamalı olarak anlattı.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı nedeniyle satışların yapıldığı hayvan pazarlarına gitti. Bastırılan broşürleri esnafı veren ekipler, satıcıları sahte paraya karşı dikkatlı olmalarını söyledi. Uygulamalı olarak, esnafı bilgilendiren polis, Sahte parayı ayırt etmek çok kolay. Uzun süredir bu hayvanları yetiştirmek için emek harcıyorsunuz. Kötü niyetli kişiler sizin emeğinizi bu yöntemle çalıyor. Satış sonra aldığınız paralı mutkala dikkatli bir şekilde kontrol edin dedi.
Emniyet Müdürlüğü, Polis, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:23 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adana'da kalpazan operasyonu
Polisten 'Hanımağa' ve çetesine operasyon: 8 gözaltı Tarihi Eminönü Balıkçısı vahşetinde, "Polis olay yerine geç geldi" iddiasına Emniyet'ten açıklama! Sakal modası ünlü tıraş bıçağı markası Gillette'i 8 milyar dolar zarara uğrattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 13:15:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ADANA KURBAN PAZARINDA SATICILARA SAHTE PARA UYARISI
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]