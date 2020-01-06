Adana kurtuluş gününde mehteran konseri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana kurtuluş gününde mehteran konseri - Son Dakika

Adana kurtuluş gününde mehteran konseri

6 saat önce

Kurtuluş gününde mehteran konseriAdana'da Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği, kentin kurtuluş günü nedeniyle verdiği konserlerle büyük ilgi gördü.

Kurtuluş gününde mehteran konseri

Adana'da Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği, kentin kurtuluş günü nedeniyle verdiği konserlerle büyük ilgi gördü.

Mehteran Bölüğü ilk önce, Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlenen törene katılarak konser verdi. Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği, akşam saatlerin de ise bir alışveriş merkezi meydanında toplanan ziyaretçilere konser verdi. Alanda toplanan yüzlerce ziyaretçi konseri beğeniyle izlerken, cep telefonlarıyla da kayıt aldı, canlı yayın yaptı. Ziyaretçiler daha sonra mehter kıyafetli askerlerle bol bol anı fotoğrafları çektirdi.

Adana kurtuluş gününde mehteran konseri

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 10:06 Kaynak: DHA
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