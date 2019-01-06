Son Dakika Haberleri: Adana Kurtuluş Yarı Maratonu'nda Kenyalı Atletler Şampiyon

Adana Kurtuluş Yarı Maratonu'nda Kenyalı Atletler Şampiyon

59 dakika önce

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü anısına organize edilen 9. Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu'nda erkeklerde Vincent Kipchumba, kadınlarda Joyce Chepkemol Tele birinciliği kazandı.

Adana Kurtuluş Yarı Maratonu'nda Kenyalı Atletler Şampiyon, System.String[]
Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü anısına organize edilen 9. Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu'nda erkeklerde Vincent Kipchumba, kadınlarda Joyce Chepkemol Tele birinciliği kazandı.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nce Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü anısına organize edilen 9. Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu'na Kenyalı atletler damga vurdu. 9 ülkeden toplam bin 33 atletin mücadele verdiği 21 kilometrelik yarı maraton sağanak yağmur altında Atatürk Parkı'nda başladı. Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hüseyin Sözlü, Türkiye, Etiyopya, Kenya, Fas, Mısır, İspanya, Fransa, Almanya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) bin 33 atletin yarıştığı yarı maratonun startını birlikte verdi. 21 kilometrelik yarı maratonun hemen ardından 4 kilometrelik halk koşusu gerçekleştirildi. Halk koşusuna her yaştan toplam 7 bin 200 Adanalı katıldı. Başkan Hüseyin Sözlü, hemşehrileriyle birlikte sağanak yağmura aldırmadan koşuya katıldı.

9. Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu Merkez Park'ta sona erdi. Yarı maratona Kenyalı atletler damga vururken, halk koşusuna katılan tüm vatandaşlara madalya verildi. Başkan Hüseyin Sözlü, anlamlı spor etkinliğine katılan tüm sporcuları ve hemşehrilerini tebrik etti. 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu'nun dünya çapında iddialı bir maraton olma yolunda önemli mesafeler kat ettiğini vurgulayan Başkan Sözlü, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e, silah arkadaşlarına ve Milli Mücadelede destanlar yazan kahramanlara minnet ve şükranlarını sundu.

Yapılan törende dereceye giren atletlere kupa, madalya ve para ödüllerini Başkan Hüseyin Sözlü, Başkan Vekili Ramazan Akyürek, Genel Sekreter Şaban Acar, ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Yüksel Durna, Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak, Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ahmet Bozan, Atletizm Federasyonu Adana İl Temsilcisi Abdulkadir Uğur, 22. Dönem Adana Milletvekili Kemal Sağ, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Halil Hızlısoy ve diğer protokol üyeleri verdi.

Birinciye 20 bin, ikinciye 10 bin, üçüncüye 5 bin lira olmak üzere toplam 121 bin 500 lira para ödülünün dağıtıldığı 9. Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu'nunda ilk 5 sırada yer alan atletler ve dereceleri şöyle:

Erkekler

1. Vincent Kipchumba-Kenya (1.02.11)

2. Getaye Fisseha Gelaw-Etiyopya (1.04.25)

3. Hillary Kering-Kenya (1.04.41)

4. Tilahun Abebaw Nigussie-Etiyopya (1.05.15)

5. Fetene Alemu Regasa-Etiyopya (1.05.53)

Kadınlar

1. Joyce Chepkemol Tele-Kenya (1.11.20)

2. Daisy Jeptoo Kimele-Kenya (1.12.28)

3. Sevilay Eytemiş-Türkiye (1.16.12)

4. Şeyma Yıldız-Türkiye (1.17.58)

5. Remziye Temel-Türkiye (1.19.31) - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 02:25 Kaynak: İHA

Adana, Spor
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