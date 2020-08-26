ADANA Kuyumcu camını çekiçle kırıp soygun yapmak istediler - Son Dakika

Kuyumcu camını çekiçle kırıp soygun yapmak istediler

ADANA'da kuyumcu camını çekiçle kırarak, vitrindeki altınları çalmak isteyen 2 maskeli soyguncu işyeri sahibini tarafından engellendi.

Olay, Seyhan ilçesi Ahmet Cevdet Yağ Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre, işyeri önüne gelen maskeli 2 soyguncu ellerindeki çekiçlerle kuyumcu camına vurmaya başladı. Camı kıran soyguncuların engellemek isteyen işyeri sahibi Halit Aslan'ı gören şüpheliler korkup ara sokaklara kaçtı. Bir süre soyguncuları kovalayan işleri sahibi polisi aradı. Olay yerine gelen ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin eşgallerini belirledi. Bu arada kırılan vitrin camı önünde işyeri sahibinin yakını, altın nöbeti tuttu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.