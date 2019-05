ADANA KUYUMCULAR BAYRAMDAN UMUTLU

ADANA Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, fiyatların yükselmesiyle altın alacakların düşüşe geçebileceği sebebiyle beklemeye geçtiğini belirterek, Ramazan Ayı içinde bulunduğumuz için ticari anlamda yavaşlama var. Bayram haftasında hareket bekliyoruz dedi. İstanbul seçimlerinin Türkiye geneli olmamasına rağmen kayuoyunda güven oylaması gibi bir hava yarattığını belirten Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, seçimin gerek dövizde, borsada gerekse faizlerde ciddi anlamda etkilenmeler yaşattığını söyledi. Başman, Bu durumda fiyatlarımın artıyor olması bir gerilemeye bir tereddüte bir beklentiye yol açıyor. Fiyatlar arttı ama geri düşebilir düşüncesiyle biraz daha beklemede kalıyorlar. Zaten Ramazan Ayı içinde bulunmamız bizim her zaman ticari anlamda bütün piyasanın etkilendiği hareketliliğin yavaşladığı tökezlediği bir ortamdayız. Ramazan böyle bir etki yarattığı için bizim de ticari anlamda maalesef faaliyetlerimiz oldukça yavaşladı dedi.BAYRAMDAN UMUTLUYUZ Ramazan Bayramı 'nın tüm piyasalarda olduğu gibi kendilerine de olumlu yansımasını beklediklerini söyleyen Başman, Her zaman ki gibi altın kötü gün içindir. Altın güvenli limandır, altın müşterisini yanıltmaz her zaman için menfaat sağlar. Burada sorunumuz şudur, vatandaşlar daha az işçiliği olan alım satımda daha az fire değeri taşıyan içi dolu Adana burması, yumurta baş bilezekler, çeyrek altın, tüm altın gibi daha çok tasarrufa yönelik takı ve altınları tercih etmekteler. Ancak biz ne olursa olsun, bayramın kuyumcu esnafına kazandıracağı umudunu taşıyoruz diye konuştu.