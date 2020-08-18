ADANA Kuyumcuyu soygununda çalınan altınlar, bahçede gömülü bulundu - Son Dakika

ADANA Kuyumcuyu soygununda çalınan altınlar, bahçede gömülü bulundu

Kuyumcuyu soygununda çalınan altınlar, bahçede gömülü bulunduADANA'da 2 kişinin kadın kılığında müşteri gibi girdikleri kuyumcuda iş yeri sahibi Osman B.?yi (49) yaralayıp, bir miktar altını alarak kaçtığı soygunla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

Kuyumcuyu soygununda çalınan altınlar, bahçede gömülü bulundu

ADANA'da 2 kişinin kadın kılığında müşteri gibi girdikleri kuyumcuda iş yeri sahibi Osman B.?yi (49) yaralayıp, bir miktar altını alarak kaçtığı soygunla ilgili 7 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Samet Uçak (19) ile onlara gözcülük yapan akan Ünver tutuklandı. Çalınan 400 gram ağırlığındaki bilezikler de şüphelilerin saklandıkları evin bahçesinde gömülü bulundu. Uçak ile birlikte soygunu gerçekleştiren Abdullah K.?nin (22) arandığı bildirildi.

Olay, 11 Ağustos günü, Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi Kozan Caddesi'nde meydana geldi. Kadın kılığında müşteri gibi kuyumcu dükkanına giren 2 şüpheli, iş yeri sahibi Osman B.?yi tabancayla vurarak yaraladı. Şüpheliler, yanlarında getirdikleri kadın çantasına bir miktar altın doldurup, kuyumcunun kilitli olan kapısının camını kırıp, buradan çıkarak kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Osman B., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

SİLAHLI SOYGUN GÜVENLİK KAMERASINDA

Soygun anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadın kılığındaki şüphelilerin, içeri girip iş yeri sahibi Osman B.?yi tüfekle vurduktan sonra yanlarında getirdikleri kadın çantasına altın doldurup, dışarı çıkmak için kapıya yöneldikleri, açamayınca da tekmeleyerek camı kırıp, buradan çıkarak kaçtıkları görüldü.

150'YE YAKIN KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İNCELENDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki 150'ye yakın güvenlik kamerası görüntüsünü titizlikle inceleyen ekipler, olayın yaşandığı saatlerde kuyumcunun bulunduğu sokağa giren-çıkan, şüpheli profiline uyan kişileri araştırdı.

Ekipler, olay öncesi Hakan Ü. (21) ile F.B.?nin (18) sokağın boşalmasını beklediklerini, daha sonra da soygunu gerçekleştiren şüphelilere telefonla haber verdiklerini belirledi. Soygunu gerçekleştiren şüphelilerin ise Samet Uçak ile Abdullah K. olduğunu saptandı.

SOYGUNDAN ÖNCE HAZIRLANMIŞLAR

Şüphelilerin olay günü kuyumcuya yakın bir metruk binada bir süre bekleyip hazırlık yaptıkları, gözcülerin çevrenin soygun için uygun olduğunu bildirmesi üzerine olayı gerçekleştirdikleri kaydedildi.

Soygun sırasında şüphelilerin bir miktar altını aldıktan sonra kasa içerisinde bulunan çorap içerisindeki metal paraları altın lira sanıp aldıkları, bunun yeterli geldiği düşüncesi üzerine kuyumcudan çıktıkları öne sürüldü.

KOZAN'A KAÇMIŞLAR

Soygunun ardından şüphelilerin, F.B.?nin ailesine ait olduğu öğrenilen Kiremithane Mahallesi'ndeki evde buluştukları, daha sonra da Samet Uçak'ın babası H.U. (44) ile annesi S.U.'nun (42) Kozan ilçesine bağlı Şevkiye Mahallesi'nde kiraladıkları eve gittikleri belirlendi. Kozan'da soygunculara Samet Uçak'ın kuzeni A.G.?nin (17) yardım ettiği, bir miktar altını bozdurdukları tespit edildi.

BİLEZİKLERİ BAHÇEYE GÖMMÜŞLER

Şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, Özel Harekat polisinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, soygunu gerçekleştiren Samet Uçak, gözcüler Hakan Ünver ve F.B. ile soyguna yardım ettikleri öne sürülen H.U., S.U., A.G. ve şüphelileri Kozan'a götüren taksici H.K. (26) yakalandı.

Polis, soyguncuların saklandıkları evde yaptığı aramalarda bahçeye gömülü yaklaşık 400 gram gelen 30 bilezik, 1 altın kolye başlığı ve evdeki koltuğun altına kuyumcu Osman B.?ye ait tabancayı ele geçirdi. Aramalarda ayrıca 300 lirası bozuk olmak üzere toplam 3 bin 470 lira para da bulundu.

'YAKALANMAMAK İÇİN KADIN KILIĞINA GİRDİK'

Şüphelilerden Samet Uçak'ın ifadesinde, 'Yakalanmamak için kadın kılığına girdik. Yüzümüzü gizlemek için de pazardan maske aldık. Ara sokaklara yakın ve kaçmanın kolay olduğu için bu kuyumcuyu seçtik' dediği belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Samet Uçak ile Hakan Ünver tutuklandı, gözcülük yaptığı iddia edilen F.B., şüphelilerin kaçmasına ve saklanmalarına yardım ettikleri öne sürülen H.U., S.U., A.G. ve H.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soygunu gerçekleştiren iki şüpheliden Abdullah K.?yi yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

ADANA Kuyumcuyu soygununda çalınan altınlar, bahçede gömülü bulundu

Kozan, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 10:30

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ADANA Kuyumcuyu soygununda çalınan altınlar, bahçede gömülü bulundu - Son Dakika
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