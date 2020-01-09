Adana lastiği patlayınca devrilen midibüsteki 30 işçi yaralandı-ek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana lastiği patlayınca devrilen midibüsteki 30 işçi yaralandı-ek - Son Dakika

Adana lastiği patlayınca devrilen midibüsteki 30 işçi yaralandı-ek

6 saat önce

Lastiği patlayınca devrilen midibüsteki 30 işçi yaralandı-EKADANA'da, lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkan midibüsün devrilmesiyle 30 fabrika işçisi yaralandı.

Lastiği patlayınca devrilen midibüsteki 30 işçi yaralandı-EK

ADANA'da, lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkan midibüsün devrilmesiyle 30 fabrika işçisi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Adana- Ceyhan yolunda meydana geldi. Fabrikada çalışan işçileri taşıyan Bayram Kuru yönetimindeki 01 CPB 40 midibüs, lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkıp, refüje çarparak, yol kenarına devrildi. Kazada 30 işçi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından çevredeki hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı.

Adana lastiği patlayınca devrilen midibüsteki 30 işçi yaralandı-ek

Adana, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 07:33 Kaynak: DHA
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