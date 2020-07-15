ADANA Lavanta tarlasını günde 400 kişi ziyaret ediyor - Son Dakika

ADANA Lavanta tarlasını günde 400 kişi ziyaret ediyor

Lavanta tarlasını günde 400 kişi ziyaret ediyorADANA'nın Feke ilçesinde ekimi 2 yıl önce yapılan lavanta tarlası, günde ortalama 400 ziyaretçi ağırlıyor.

Lavanta tarlasını günde 400 kişi ziyaret ediyor

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ADANA'nın Feke ilçesinde ekimi 2 yıl önce yapılan lavanta tarlası, günde ortalama 400 ziyaretçi ağırlıyor.

Rengi ve kokusuyla insanları hayran bıraktığı gibi yağ ve bal gibi ürünlerle de yüksek gelir kazandıran lavanta üretimi, 2 yıl önce ilçeye bağlı Tapan Mahallesi'nde başladı. Yerli turistlerin yanı sıra fotoğrafçıların da ilgisini çeken lavanta tarlasının günde ortalama 400 ziyaretçi ağırladığı bildirildi.

İlçede ilk kez lavanta üreten girişimci Pınar Özsoy (25), ilgiden memnun olduklarını belirterek, "Eşim ve ağabeyimin desteğiyle üretime başladım ve artık evime destek sağlıyorum. Türkiye'nin çeşitli kentlerinden ziyaretçiler geliyor. Onlardan hiçbir ücret talep etmiyoruz ama lavanta demetlerini cüzi bir ücretle satıyoruz. Yağını da değerlendiriyoruz" dedi.

GÖRSEL ŞÖLEN ZİYARETÇİ ÇEKİYOR

Ziyaretçilerden Neslihan Çilingir ise görsel şölen sunan tarladan sosyal medya sayesinde haberdar olup, geldiğini söyledi. Fekeli ziyaretçi Meryem Varol da, "Feke'de böyle bir yerin olması nedeniyle gururluyum" diye konuştu.

Feke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 14:58 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ADANA Lavanta tarlasını günde 400 kişi ziyaret ediyor - Son Dakika
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