Son Dakika Haberleri: Adana Lezzet Festivali, 3 günde 10 binlerce ziyaretçiyi ağırladı
Son Dakika Ekonomi Adana Lezzet Festivali, 3 günde 10 binlerce ziyaretçiyi ağırladı

Adana Lezzet Festivali, 3 günde 10 binlerce ziyaretçiyi ağırladı

1 saat önce

Bu yıl 3'üncüsü 4-6 Ekim 2019 tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali yerli ve yabancı 10 binlerce ziyaretçiyi ağırladı.

Adana Lezzet Festivali, 3 günde 10 binlerce ziyaretçiyi ağırladı, System.String[]

Bu yıl 3'üncüsü 4-6 Ekim 2019 tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali yerli ve yabancı 10 binlerce ziyaretçiyi ağırladı.


Adana'nın yerel lezzetlerini tüm dünyaya tanıtmak amacıyla bu sene 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın himayesi ve Adana Valiliği'nin ev sahipliğinde 4-6 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleşti. Anavarza Bal'ın Co-sponsorluğunda 3 gün süren festival, dünyanın çeşitli ülkelerinden ve Türkiye'den gelen 10 binlerce ziyaretçiyi ağırladı.


Festival kapsamında Adana'nın geleneksel mutfak zenginliğini yansıtan mutfak atölyeleri ve şovlar, tadım oturumları, söyleşiler, paneller, çocuk etkinlikleri, kentin önde gelen lezzet markalarının katkılarıyla düzenlendi. Kozan balıyla ünlü olan Adana'nın Türkiye'nin bal üretiminde önemli bir role sahip olduğunu belirten Anavarza Bal Genel Müdürü Can Sezen, "Kozan'ın bal konusunda yetkinliği ve Türkiye'nin en zengin çiçek florasına sahip alanlarından biri olması, bölgenin kalkınması için büyük bir fırsat. Hali hazırda sürdürdüğümüz faaliyetlerle üstün lezzete sahip Kozan ballarını Türkiye genelinde tüketicilerin beğenisine sunuyoruz" dedi.


Festivalle ilgili düşüncelerini de paylaşan Can Sezen, "3 gün boyunca Adana'nın birbirinden farklı lezzetlerine ev sahipliği yapan Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ne Anavarza Bal olarak Co-sponsor ve katılımcı olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Her bal tatlıdır, sen lezzetli olacaksın anlayışla, yola çıktığımız günden beri Adanalı arıcılarının emeğiyle kavanozlanan balları en lezzetli haliyle sunduk" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Türkiye, Adana, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Organize suç örgütüne yönelik operasyonda cezaevi müdürü ve polis de gözaltına alındı
Gomis'ten Türkiye açıklaması: Hayatımın bir döneminde İstanbul'da yaşamak istiyorum İran, Türkiye-Irak sınırında tatbikat yaptı Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: ABD'nin Suriye'deki eylemleri tutarsız, bu Washington'daki anlaşmazlığı yansıtıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 11:44:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana Lezzet Festivali, 3 günde 10 binlerce ziyaretçiyi ağırladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]