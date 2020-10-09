Adana Lezzet Festivali başladı - Son Dakika

Adana Lezzet Festivali başladı

09.10.2020 18:01
Adana Lezzet Festivali başladı, System.String[]

Adana Valiliği tarafından, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dijital ortamda gerçekleştirilecek ve 2 gün sürecek olan Adana Lezzet Festivali başladı.

Adana Valiliği tarafından, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dijital ortamda gerçekleştirilecek ve 2 gün sürecek olan Adana Lezzet Festivali başladı.

Vali Süleyman Elban, Merkez Park'ta Kovid-19 tedbirlerine uygun düzenlenen ve festivalin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan açılış töreninde, geçen 3 yılda festivalin Adana, Türkiye ve dünyada büyük ilgi gördüğünü belirtti.

Kovid-19 nedeniyle bir çok etkinliğin ertelenmek ya da şekil değiştirmek zorunda kaldığını ifade eden Elban, şunları söyledi:

"Biz de 3 yıldan beri büyük coşkuyla devam eden bu festivalin bu yıl salgın şartlarına uygun olarak yapılması durumunda bu geleneksel yapının devam edeceğini aksi takdirde bir aksamaya neden olacağını düşündük ve festivalimizi bu yıl da yapmaya karar verdik. Ancak dijital platforma taşıyarak aynı zamanda Türkiye'de de bir ilki başlatmış olduk. İlk kez bir gastronomi, bir lezzet festivali de dijital ortamda yapılmaya başlanmış oldu. Her ne kadar yaptığımız bu festivalde takipçilerimize Adana mutfağını damak olarak tattıramayacağız ama görsel olarak kendilerine Adana mutfağını tanıtmış olacağız."

Elban, Adana'nın 12 ay boyunca tarımsal üretim yapılan bir yöre olduğunu, zengin endemik türleri barındırdığını, bu şekilde bir çok ürünün de Adana mutfağında kullanılması nedeniyle kent mutfağının tanıtılması gerektiğini belirtti.

Adana'nın, ölümsüzlük sırrını bulduğu ve kaybettiği rivayet edilen Lokman Hekim'in yaşadığı topraklar olduğuna dikkati çeken Elban, "Ölümsüzlük iksirini kaybetmiş ama onun hazırladığı iksirler ve onun topladığı bitkiler hala bizim mutfağımıza lezzet vermeye tat vermeye devam ediyor. Dolayısıyla bizim mutfağımız aynı zamanda şifalı bir mutfak, sağlık veren bir mutfak." diye konuştu.

Elban, festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Vali Elban, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, milletvekilleri ve diğer katılımcılar tarafından geleneksel mangal ateşi yakıldı.

Törende Cüneyt Asan ve yerel şeflerin açılış gastro şovu yapıldı.

Festival

Bu yıl 4'üncüsü "İlham veren tüm renkleriyle Adana" temasıyla yapılan festivalde düzenlenecek gastro şovlar, yemek atölyeleri, söyleşiler gibi tüm etkinlikler, gerek oluşturulan stüdyoda gerekse belirlenen öne çıkan mekanlarda canlı veya banttan sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.

Kente özgü yemeklerin hazırlanmasının yanı sıra tarihi, turistik mekanlarda konser ve kültürel etkinlikler gerçekleştirilen festival 11 Ekim'de sona erecek.

Adana Valiliği, Sosyal Medya, Türkiye, Adana, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana Lezzet Festivali başladı - Son Dakika

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