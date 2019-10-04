Adana Lezzet Festivali'nde Gastronomi Treni şöleni

Adana Lezzet Festivali Pozantı'da gerçekleşen yöresel kahvaltı şöleni ile başladı.

Adana'dan gastro treni ile Pozantı ilçesinin Belemedik mahallesine gelen davetlileri istasyonda Kaymakam Muammer Sarıdoğan ve Belediye Başkanı Mustafa Çay karşıladı. Davetliler, kahvaltı şöleninde yöresel ürünlerden hazırlanan organik yiyeceklerle kahvaltı yaptı. Kahvaltıya Vali Yardımcısı Hüriye Küpeli, Çukurova Kaymakamı Osman Sarı, Turizm İl Müdürü Sabri Tarı, Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Lütfi Altunsu, Çukurova Turistik Otelciler Birliği (ÇUKTOB) Başkanı Tayyar Zaimoğlu, Gazeteciler Cemiyet Başkanı Cafer Esendemir, yerli ve yabancı lezzet ustaları ile internet fenomenleri katıldı. İkramların hazırlanması ve sunumuna nezaret eden Başkan Çay davetlilerden tam not aldı. Kahvaltı şöleninin ardından Hacıkırı Tarihi Varda Köprüsü'ne giden davetliler burada anı fotoğrafları çekildi.