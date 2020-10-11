Adana Lezzet Festivali'nde kadın şefler mangal başına geçti - Son Dakika

Adana'da bu yıl korona virüs nedeniyle dijital ortamda "İlham veren tüm renkleriyle Adana" temasıyla gerçekleştirilen 4. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde kadın şefler mangal başına geçip Adana Kebap pişirdi.

Adana Valiliği'nin ev sahipliğinde Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve odaların destekleriyle düzenlenen 4. Uluslararası Adana Lezzet Festivali sürüyor.

Covid-19 önlemleri gözetilerek dijital olarak gerçekleştirilen festivalin ikinci gününde 'Kadın Şefler Mangal Başında' gastro şovu gerçekleştirildi. Sahrap Sosyal'ın sunumuyla şef Ebru Baybara Demir ve Adanalı Kebap Ustası Melek Kıyan, Adana Müzesi'nde mangal başına geçip Adana Kebap pişirdi.

Sosyal medyadan canlı yayınlanan kebap pişirme şovu sırasındaysa kadın şefler lezzetli kebabın nasıl yapıldığına dair ipuçları verdi.

4. Uluslararası Adana Lezzet Festivali yarın sona erecek.

-İHA-