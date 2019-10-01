Son Dakika Haberleri: Adana lezzet festivali'ne 12 ülke davetli
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Adana lezzet festivali'ne 12 ülke davetli

1 saat önce

Adana Valiliği'nce bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 'Uluslararası Adana Lezzet Festivali' yurt içinden ve yurt dışından konukları ağırlayacak.

Adana Valiliği'nce bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 'Uluslararası Adana Lezzet Festivali' yurt içinden ve yurt dışından konukları ağırlayacak. 10'u Avrupa, 2'si Uzak Doğu olmak üzere 12 ülkenin davetli olduğu festival, 4- 6 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 'Büyük Akdeniz Şöleni' temasıyla ulusal olarak başlatılan ve bu yıl uluslararası düzeyde organize edilen 3'üncü Uluslararası Lezzet Festivali'ne tüm halkı davet etti. Bu yıl çok heyecanlı bir festivale imza atacaklarını anlatan Vali Demirtaş, Festivalimiz cuma günü başlayıp, pazar akşamı sona erecek. Geçen yıl da önceki yıl da çok güzel geçmişti. Bu yıl çok daha canlı, renkli ve heyecanlı olacağını umuyorum. Bu yüzden vatandaşlarımız o gün kimseye randevu vermesinler. Lezzet Festivali'nde lezzetin tadını alsınlar. Adana bir kültür şehridir. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, bu kültürlerin içinde yemeğin çok özel bir yeri var. Çok çeşitli, lezzetli yemeklerimiz var. Bunu gün yüzüne çıkararak vatandaşlarımızla bu kültürü, bu birikimi paylaşmak istiyoruz dedi.

12 ÜLKE DAVETLİ

Festivali bu yıl uluslararası düzeye dönüştürdüklerini kaydeden Vali Demirtaş, Özellikle Akdeniz havzasındaki 10 Avrupa ülkesi gelecek. Bizim amacımız Çukurova'nın kültürünü tanıtıp, Adana lezzetlerini tüm Avrupa ülkelerine tattırmak. Bir taraftan da Uzak Doğu'dan 2 ülke katılacak. 12 ülkeyi bu yıl davet ettik. İnanıyorum ki bu festival hem barışa hizmet edecek hem de insanlar arasında kültür, iletişim, kaynaşması oluşacak dedi.

Adana lezzet festivali'ne 12 ülke davetli

Adana Valiliği, Avrupa, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 06:00 Kaynak: DHA
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