Adana Lezzet Festivali tanıtım toplantısı

Adana mutfağı ile Akdeniz ülkelerinin buluşacağı 4-6 Ekim'de düzenlenecek 3'üncü Uluslararası Adana Lezzet Festivali tanıtım toplantısı yapıldı.

Büyük Akdeniz Şöleni temasıyla Adana mutfağını Akdeniz ülkeleriyle buluşturucak festivalin tanıtımı için bir restoranda düzenlenen toplantıya Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Akif Akay, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Tücaret Odası Başkanı Şahin Bilgiç ve çok sayıda davetli katıldı. Toplantıda, Adana'nın geleneksel mutfağına ait mezelerden tatlılara, kebaptan sakatat ürünlerine kadar 30'a yakın yiyecek sergilendi. Vali Mahmut Demirtaş, toplantıda yaptığı konuşmada, kentin tüm dinamikleriyle mevcut gastronomi potansiyelinin harekete geçirilmesi, yerel ve geleneksel mutfağının geleceğe taşınması için en büyük adımı geçmiş yıllarda attıklarını belirtti. Festivalin geçen yıl uluslararası boyuta taşındığını ifade eden Demirtaş, Festivalimizde bu yıl tüm konuklarımızı 'Büyük Akdeniz Şöleni'nde buluşturacağız. İddia ediyoruz ki konuklarımız ömürleri boyunca unutamayacakları bir lezzet şölenine tanıklık edecek. 4-6 Ekim'de Adana Merkez Park'ta, kelimenin tam anlamıyla bir şölen yaşayacaklar. dedi.

Yerel mutfağın değerlerini koruyarak bugüne adapte etmenin ve geleceğe taşımanın yoğun gayretinde olduklarını ifade eden Demirtaş, şöyle konuştu

Bu yıl festivalimizde, 'Büyük Akdeniz Şöleni' sloganına uygun olarak Akdeniz havzasında yer alan ülkelerden KKTC, İtalya, Malta, Lübnan ile Fas'tan konuklarımız da yer alacak ve festival süresince geleneksel yemeklerini tanıtacakları stantlar açacak. Fransa, İspanya, Yunanistan, Arnavutluk, Tunus ve Bosna Hersek'ten festivalimize katılacak şefler ise gastro şovlarla festivalimize renk katacak. Ayrıca Akdeniz havzası dışından Güney Kore ve Endonezya da açacakları stantlarla kendi ulusal lezzetlerini, lezzet tutkunlarının beğenisine sunacak. Adana'da, Uzak Doğu'dan Akdeniz'e eşsiz bir lezzet şölenine ve festivale katılan ülkeler arasında kurulan dostluk köprüsüne hep birlikte tanıklık edeceğiz.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise düzenlenen karnaval ve festivallerin kentin tanıtımına önemli etkisi olduğunu, Adana'ya yaklaşık 1 milyon turistin gelmeye başladığını bu sayının önümüzdeki yıllarda daha da artacağını düşündüğünü söyledi.