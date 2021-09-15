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Adana lezzetleri için geri sayım başladı - Son Dakika

Adana lezzetleri için geri sayım başladı

15.09.2021 14:14
Adana lezzetleri için geri sayım başladı, System.String[]

5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, bu yıl "Coğrafya Lezzettir" temasıyla 8-10 Ekim tarihlerinde ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, bu yıl "Coğrafya Lezzettir" temasıyla 8-10 Ekim tarihlerinde ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Festival öncesinde basın mensupları ile bir araya gelen Adana Valisi Süleyman Elban, festivalle Adana mutfağının tanıtımının yanı sıra bu mutfağı gelecek nesillere taşımayı ve gastronomi turizminin gelişimine katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

Bu yıl "Coğrafya Lezzettir " temasıyla gerçekleşecek olan 5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali basın toplantısı İstanbul'da Adana Valisi Süleyman Elban'ın ev sahipliğinde gerçekleşti. Toplantıya Vali Süleyman Elban'ın yanı sıra Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ile Arda Türkmen de katıldı.

8-9-10 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleşecek olan festival öncesi basın mensupları ile bir araya gelen Vali Elban, Adana Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere tüm ilçe belediyelerinin, odaların, sivil toplum kuruluşlarının ve tüm Adanalı hemşerilerinin festivalin başarısı için destek verdiğini dile getirdi.

Adana Valisi Süleyman Elban, Adana'nın tarım, turizm, gastronomi ve ticaret açısından yüksek bir potansiyele sahip olduğunu dile getirirken, "Adana'nın lezzetinden, coğrafyasından, endemik bitkilerinden ve gastronomi kültüründen bahsedecek en son kişi herhalde benim. Çünkü burada bulunan herkes en az benim kadar Adana'nın lezzetini, Adana'nın tadını, gastronomisini iyi biliyor, bundan eminim" dedi.

Tarihin eski zamanlarından itibaren Adana'nın göç aldığını ifade eden Vali Elban, "Bu göçlerle birlikte değişik coğrafyalardan gelen insanlar yemek kültürleriyle birlikte Adana'da buluştular. Elverişli iklim yapısı ve o bölgelerden gelen farklı lezzet ve ürünlerle birlikte Adana'da çok orijinal bir mutfak oluştu. Günümüzde Adana, sadece kebabın anıldığı bir şehir haline geldi ama hakikaten yüzlerce çeşit çok özel yemekleri olan, sadece çorbalarını ya da tatlılarını saymaya kalktığımızda birçok ilin mutfağını geçecek kadar çeşidi olan bir il" dedi.

Tüm vatandaşları ve basın mensuplarını Adana'ya beklediklerini ifade eden Vali Elban, "8-10 Ekim tarihleri arasında yapacağımız festivale basın mensuplarımızı ve lezzet tutkunu herkesi bekliyoruz. Buraya Adana'yı temsilen ben ve belediye başkanlarımız, oda başkanlarımız ve diğer ilgili arkadaşlarımızla birlikte sizleri davet etmeye geldik. Çünkü hem ülkemizin hem de dünyanın bu konuda en yetkili insanları sizlersiniz. Kuru bir davetiyle ya da bir telefon mesajıyla davet etmek yerine gelip sizi burada Adana'ya çağıralım istedik" dedi.

Toplantıda konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise "Tarihin kenti, kültürün kenti, sanatın kenti ve tabii ki lezzetin kenti Adana'dan sevgiler, saygılar getirdim" diyerek sözlerine başladı. Adana'nın, tarihi lezzete dönüşmüş bir kent ve görmeyenler için bir kayıp olduğunu belirten Başkan Karalar, "Adana kebabı elbette eşsiz ve baskın bir lezzet. Ancak Adana mutfağı kebaptan ibaret değildir. Adana'ya geldiğinizde yüzlerce enfes başka lezzetin olduğunu da göreceksiniz. Adana'ya gelin çok şey kazanırsınız. Bir kez geldiğinizde de bir daha vazgeçemezsiniz. Adana'ya gelin, ciğerimi yiyin" şeklinde konuştu.

Şef Mehmet Yalçınkaya, "Son dönemde ülkemizde gastronomi alanında çok sayıda festival yapılıyor. Bu festivallerle şehirlerin derinliklerinde hangi ürünlerin olduğunu yakından görebiliyoruz" dedi.

Arda Türkmen ise, Adana lezzet festivalinin her sene yapıldığını söyleyerek, "Bu sene buraya gelerek lezzetleri yeniden görmek istedik. Bu gastronominin tanıtımını zaman geçtikçe daha çok yapmaya başladık. Bu şekilde insanlar sahip olduğumuz değerlerin kıymetini daha çok anlayabilir" diye konuştu.

Şef Somer Sivrioğlu da, "Adana lezzet festivali uzun zamandır yapılan bir festival. Adana'yı çok seviyoruz, yemeği ve kültürüyle çok farklı bir şehir" dedi. - İSTANBUL

Adana lezzetleri için geri sayım başladı
Adana lezzetleri için geri sayım başladı
Adana lezzetleri için geri sayım başladı
Adana lezzetleri için geri sayım başladı
Adana lezzetleri için geri sayım başladı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Adana lezzetleri için geri sayım başladı - Son Dakika Ekonomi


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