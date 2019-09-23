Adana lezzetleriyle buluşacaklar: Büyük Akdeniz Şöleni
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Adana Valiliği'nin ev sahipliğinde "Büyük Akdeniz Şöleni" başlığıyla düzenlenecek 3. Uluslararası Adana Lezzet Festivali 4 Ekim'de başlıyor.
Adana Valiliği'nin ev sahipliğinde "Büyük Akdeniz Şöleni" başlığıyla düzenlenecek 3. Uluslararası Adana Lezzet Festivali 4 Ekim'de başlıyor.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 12:10
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