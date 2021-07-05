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Adana'lı oyuncu Sergen Eşme, silahlı çatışmada yaralandı - Son Dakika

Adana'lı oyuncu Sergen Eşme, silahlı çatışmada yaralandı

05.07.2021 12:06

Adana'da çekimleri devam eden, Cono aşireti mensuplarının yaşamını anlatan "Bütün Mümkünlerin Kıyısında" belgesel-filmin başrol oyuncusu Sergen Eşme, çıkan silahlı çatışmada yaralandı.

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde 24 Haziran'da daha önce birbirleriyle husumetli olan iki grup arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü 6 kişinin yaralandığı silahlı çatışmada, belgesel filmin mahalle sakinleri arasından seçilen başrol oyuncusu Sergen Eşme de kurşunların hedefi oldu.

ÇATIŞMADA VURULDU

İlk romanı ile Berlin Film Festivali'nden ödülle dönen Meltem Yılmaz'ın "Bütün Mümkünlerin Kıyısında" kitabından uyarlanan belgesel-filmin, mahalle sakinleri arasından seçilen başrol oyuncusu Sergen Eşme'nin silahlı çatışmada yaralanması set ekibini şok etti. Yazar Meltem Yılmaz ile Yönetmen Şahin Yiğit, Adana'nın Cono aşiretini izleyici ile buluşturmaya hazırlanırken, yaşadıkları talihsiz olay nedeniyle üzüntülerini dile getirdi.

Oyuncu Sergen Eşme, silahlı çatışmada yaralandı

HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYOR

Yılmaz ve Yiğit, belgesel-filmin yaşamın kıyısında kalan insanların yalnızca ilişkilendirildikleri suç dünyası ile değil günlük hayatlarındaki alışkanlıklarından yaşama tutunma çabalarına kadar bir dolu hikayeyi bünyesinde barındıracağını kaydetti. Docudrama (yarı belgesel film, yarı belgesel oyun) tarzındaki belgesel filmin çekimlerinin devam ettiği esnada başrol oyuncusunun yaralandığını ve hastanede tedavi altında olduğunu dile getiren yazar Meltem Yılmaz ve yönetmen Şahin Yiğit, Sergen Eşme'nin bir an önce sağlığına kavuşmasını diledi.

Adana'lı oyuncu Sergen Eşme, silahlı çatışmada yaralandı

Meltem Yılmaz, Belgesel, oyunlar, Adana, 3. Sayfa, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Adana'lı oyuncu Sergen Eşme, silahlı çatışmada yaralandı - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (1)
  • bacanak : Bu oyunculuk cok garip bir meslek yahu... Kariyer basamaklarini ölerek veya yaralanarak tirmaniyorlar. Bu sekilde taniyoruz bu insanlari... Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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