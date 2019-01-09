Adana Liselilerin Bıçaklı Kavgası1 Ölü
1 saat önce
Liselilerin bıçaklı kavgası1 ölüADANA'da lise öğrencilerinin bıçaklı kavgasında 17 yaşındaki Azad Çiçek, yaşamını yitirdi.
Liselilerin bıçaklı kavgası1 ölü
ADANA'da lise öğrencilerinin bıçaklı kavgasında 17 yaşındaki Azad Çiçek, yaşamını yitirdi. Seyhan
ilçesi İstiklal Mahallesi'nde 11'inci sınıf öğrencisi Azad Çiçek ile başka bir okulda eğitim gören öğrenci arasında okul önünde kavga çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavgada Azad Çiçek bıçakla yaralandı. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan Azad Çiçek, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Polis
ekipleri, olayın ardından şüpheli öğrenciyi gözaltına aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:45 Kaynak: DHA
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