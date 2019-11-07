Son Dakika Haberleri: Adana lösemi hastası çocuklar, müdür aktaş'ı ziyaret etti
Son Dakika Güncel Adana lösemi hastası çocuklar, müdür aktaş'ı ziyaret etti

Adana lösemi hastası çocuklar, müdür aktaş'ı ziyaret etti

7 saat önce

Lösemi hastası çocuklar, Müdür Aktaş'ı ziyaret ettiAdana'da 2- 8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası etkinlikleri kapsamında 1'i Cezayirli 3 lösemi hastası çocuk, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ı ziyaret etti.

Lösemi hastası çocuklar, Müdür Aktaş'ı ziyaret etti

Adana'da 2- 8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası etkinlikleri kapsamında 1'i Cezayirli 3 lösemi hastası çocuk, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ı ziyaret etti.

2- 8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası etkinlikleri kapsamında lösemi hastası Cezayirli Abdul Mumin (9) Ayaz Atalay (6) ve İbrahim Miran Özkan (7) İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ı makamında ziyaret etti. Çocukları makamında konuk eden Aktaş'a Mavi Çocuk Utku Umut Işıkları Derneği Başkanı Kemal Yücel, hastalıkla mücadale kapsamında yapılan tedavileri hakkında bilgi verdi. Çocuklarla yakından ilgilenen Aktaş, emniyet personeli olarak Kızılay ile birlikte yürütülecek bir projede 'kemik iliği' bağışı yapabileceklerini söyledi. Ziyaret sırasında Aktaş, çocuklara polis üniforması ve çeşitli hediyeler verdi.

Adana lösemi hastası çocuklar, müdür aktaş'ı ziyaret etti

Zafer Aktaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 10:56 Kaynak: DHA
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