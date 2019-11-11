Adana maddi sıkıntılar yaşadığını öne sürüp intihara kalkıştı, ikna etmeye çalışanlara sahte para...

Maddi sıkıntılar yaşadığını öne sürüp intihara kalkıştı, ikna etmeye çalışanlara sahte para saçtı

Adana'da maddi sıkıntılar yaşadığı iddiasıyla bir inşaatın 15'inci katına çıkan M.H.A.Y., cebindeki bir deste sahte parayı kendisini ikna etmeye çalışan vatandaşlara attı.

Merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde inşaat işçileri, çalıştıkları binanın 15'inci katına çıkan M.H.A.Y.'nin intihar etmek istediği ihbarında bulundu. Bunun üzerine olay yerine polis, sağlık ve Can-Kur ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, M.H.A.Y.'yı kararından vazgeçirmek için ikna etmeye çalıştı. Ancak çok miktarda borcu olduğunu öne süren M.H.A.Y., binadan inmek istemedi.

İKNA ETMEK İSTEDİLER, PARA ATTI

Bu sırada M.H.A.Y., binanın altında kendisini ikna etmek için bağıran vatandaşlara cebinden çıkardığı düğünlerde atılan sahte paradan attı. Uzun süren ikna çabaları sonucu M.H.A.Y., kararından vazgeçip, bulunduğu yerden indikten sonra polis merkezine götürüldü.