Son Dakika Haberleri: Adana Mahsur Kalan Güvercini İtfaiye Kurtardı

Adana Mahsur Kalan Güvercini İtfaiye Kurtardı

22 dakika önce

Adana'da ağaçta mahsur kalan güvercin, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

Adana'da ağaçta mahsur kalan güvercin, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Ulucami Mahallesi'nde bulunan Ulu Cami önünde meydana geldi. Cami önünde bulunan güvercinlerden biri uçarken ağaca takılıp mahsur kaldı. Güvercini gören vatandaşların ihbar etmesi üzerine gelen itfaiye ekibi güvercini bulunduğu yerden kurtardı. Güvercin daha sonra görevliler tarafından yaşam alanına bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 08:47 Kaynak: DHA

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