Adana Mahsur Kalan Güvercini İtfaiye Kurtardı
22 dakika önce
Adana'da ağaçta mahsur kalan güvercin, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.
Adana
'da ağaçta mahsur kalan güvercin, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.
Olay, Seyhan
ilçesine bağlı Ulucami Mahallesi'nde bulunan Ulu Cami önünde meydana geldi. Cami önünde bulunan güvercinlerden biri uçarken ağaca takılıp mahsur kaldı. Güvercini gören vatandaşların ihbar etmesi üzerine gelen itfaiye ekibi güvercini bulunduğu yerden kurtardı. Güvercin daha sonra görevliler tarafından yaşam alanına bırakıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 08:47 Kaynak: DHA
10 Büyükşehirde Son Durum Ne? ANAR'ın Sahibi Açıkladı
Cani Koca Kıskançlık Krizine Girip Karısını ve Kızını Bıçakladı
Küçük Emir'den Şehit Babaya Gözyaşı
Hem Rötar Hem Arıza Yapan Onur Air Uçağı, Yolcuları Çileden Çıkardı