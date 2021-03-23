ADANA Makbule Gülşah'ın akülü tekerlekli sandalye sevinci; 'Özgürlüğüme kavuştum' - Son Dakika

ADANA Makbule Gülşah'ın akülü tekerlekli sandalye sevinci; 'Özgürlüğüme kavuştum'

23.03.2021 10:16

Makbule Gülşah'ın akülü tekerlekli sandalye sevinci; 'Özgürlüğüme kavuştum'ADANA'da akülü tekerlekli sandalyesi bozulduğu için aylardır evden çıkamayan 'serebral palsi' hastası Makbule Gülşah Canbolat'a (19), belediye ekipleri tarafından yeni akülü tekerlekli sandalye hediye edildi.

Makbule Gülşah'ın akülü tekerlekli sandalye sevinci; 'Özgürlüğüme kavuştum'

ADANA'da akülü tekerlekli sandalyesi bozulduğu için aylardır evden çıkamayan 'serebral palsi' hastası Makbule Gülşah Canbolat'a (19), belediye ekipleri tarafından yeni akülü tekerlekli sandalye hediye edildi. Canbolat, yeniden özgürlüğüne kavuştuğunu belirterek, "Benim için adeta bir hapishaneydi, şimdi gayet mutluyum" dedi.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Sinanpaşa Mahallesi'nde annesi İlkay Kiver (32) ile yaşayan ve hediye edilen akülü tekerlekli sandalyesi bozulduğu için 8 aydır evinden çıkamayan serebral palsi hastası Makbule Gülşah Canbolat'ı ziyaret etti. Canbolat'a akülü tekerlekli sandalye alan Başkan Kocaispir, sürpriz yaptı. Aldığı hediye karşısında duygulanan Canbolat, "Benim için adeta bir hapishaneydi, şimdi gayet mutluyum. Başkanıma çok teşekkür ederim. Bana özgürlüğümü verdi. Hep bizim yanımızda oluyor. Elini hiç üzerimizden çekmiyor. Allah bin kere razı olsun" dedi. Belediye olarak engelli vatandaşlar için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirten Başkan Kocaispir ise "Yüreğir'de ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin imdadına yetişmek, onlara yardım etmek Yüreğir Belediyesi olarak tabi ki bize yakışırdı. Biz engelli vatandaşlarımız, kardeşlerimizle ilgili ciddi çalışmalar yapan bir belediyeyiz. Adana'da ilk defa 4 adet engelli şarj istasyonumuz monte edildi, kullanıma açıldı. Engelli kardeşlerimizin araç bakım ve tamirini de atölyemizde ücretsiz şekilde üstlenmiş durumdayız. Gülşah kardeşimizin bu ihtiyacı bizim için çok önemliydi. Çok etkilendim, duygulandım. 'Hapis hayatı yaşıyorum' dedi. Bu sözü çok etkileyiciydi. Çünkü onun için bu güzel havada Adana ilkbaharında dışarıda olmak, özgür olmak çok kıymetliydi. İhtiyaç sahibi her vatandaşımızın hayatında ve yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. Daha sonra genç kızı akülü tekerlekli sandalyeye bindirerek sokağa çıkaran Başkan Kocaispir, evin girişine rampa yapılması için de talimat verdi.

ADANA Makbule Gülşah'ın akülü tekerlekli sandalye sevinci; 'Özgürlüğüme kavuştum'
ADANA Makbule Gülşah'ın akülü tekerlekli sandalye sevinci; 'Özgürlüğüme kavuştum'
ADANA Makbule Gülşah'ın akülü tekerlekli sandalye sevinci; 'Özgürlüğüme kavuştum'
ADANA Makbule Gülşah'ın akülü tekerlekli sandalye sevinci; 'Özgürlüğüme kavuştum'

Makbule Gülşah Canbolat, Fatih Mehmet Kocaispir, Engelli, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ADANA Makbule Gülşah'ın akülü tekerlekli sandalye sevinci; 'Özgürlüğüme kavuştum' - Son Dakika


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