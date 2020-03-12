ADANA Maske üreticisi: Maskelerin filtre bölümü hayati önem taşıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel ADANA Maske üreticisi: Maskelerin filtre bölümü hayati önem taşıyor - Son Dakika

ADANA Maske üreticisi: Maskelerin filtre bölümü hayati önem taşıyor

7 saat önce

Maske üreticisi: Maskelerin filtre bölümü hayati önem taşıyorADANA'da tek kullanımlık sağlık malzemeleri üretip satan firmanın sahibi Himmet Akız, koronavirüsün dünya genelinde yayılmasının ardından hem yurt içi, hem yurt dışı maske satışlarının misliyle arttığını söyledi.

Maske üreticisi: Maskelerin filtre bölümü hayati önem taşıyor

ADANA'da tek kullanımlık sağlık malzemeleri üretip satan firmanın sahibi Himmet Akız, koronavirüsün dünya genelinde yayılmasının ardından hem yurt içi, hem yurt dışı maske satışlarının misliyle arttığını söyledi. Akiz, maskenin filtre bölümünün hayati önem taşıdığını ve alınan filtrelerin yüzde 98 bakteri önler raporlu olması gerektiği uyarısı yaptı.

Dünya genelinde birçok ülkede ölümlere sebep olan koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından insanların özellikle maske almaya yöneldiğini belirten sağlık ürünleri üreten firmanın sahibi Himmet Akiz, maske satışlarının misliyle arttığını ve artık siparişleri geri çevirdiklerini dile getirdi. Taleplerin dünya genelinde çok arttığını, eczanelerin ve medikallerin maske temin etmekte zorlanmalarının normal olduğunu vurgulayan Akiz, 'Durum bu olunca fırsatçılar piyasaya çıktı. Bizden normal fiyata aldıkları maskeleri fahiş rakamlardan satmaya kalkanlar var. Bunun sonucunda maske üreticileri fiyatları arttırmış diye bir algı oluşuyor' dedi.

HER MASKE VİRÜSTEN KORUMAZ

Piyasadaki her maskenin virüsten korumayacağını ve gereken malzemelerin iyi kalitede üretim ağında kullanılmasının önemli olduğunu vurgulayan Akiz, maskenin filtre bölümünün hayati önem taşıdığını ve alınan filtrelerin yüzde 98 bakteri önler raporlu olması gerektiğini söyledi. Filtresiz maskelerin satın alınmasının virüsten korumayacağını kaydeden Akiz, şöyle konuştu:

"Maske hijyenik ortamda ve kaliteli üretilmelidir. Avrupa ülkelerinin çoğuna maske bizden gidiyor. İtalya ve Çin son durumlardan dolayı siparişleri arttırdı. Çekya'dan müşterilerimiz geldi, görüşmeler yapıyoruz. Tabi iç piyasaya öncelik tanıyoruz çünkü halkımızın mağdur olmasını istemiyoruz. Üretim kapasitemizi son seviyeye çıkardık."

DEPOLARDA MASKE BULAMIYORUZ

Koronavirüsün yayılmasının ardından maske satışlarının arttığını, depolarda maske bulmakta zorlandıklarını söyleyen Eczacı Emine Berat Demirci, buldukları maskelerin de yüksek fiyatlara satıldığını söyledi. Koronavirüsten önce 3-5 liraya satılan maskelerin 10 liraya kadar yükseldiğini kaydeden Demirci, "Bizler 10 liraya satıyoruz ama 20 liraya satan fırsatçılar da var. Her şeye rağmen insanları geri çevirmemek adına maske temin etmek için mücadele ediyoruz. Bunun yanı sıra bağışıklık güçlendiriciler ve dezenfektanlara da ilgi arttı? diye konuştu.

Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasını duyunca maske almaya karar verdiğini ve 2 maske satın aldığını söyleyen Erkan Şahin (36) ise herkesin maske kullanıp, önlem alması gerektiğini belirtti.

ADANA Maske üreticisi: Maskelerin filtre bölümü hayati önem taşıyor

Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 09:40 Kaynak: DHA
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