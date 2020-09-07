ADANA Maske ve silahlı soyguncular kuyumcuyu gasp etti - Son Dakika

Maske ve silahlı soyguncular kuyumcuyu gasp etti

ADANA'da yüzlerini maskeyle kapatan ve parmak izi bırakmamak için eldiven kullanan 2 gaspçı, ellerindeki tabancayla kuyumcu Yaşar Çetinkaya'yı (68) korkutarak 5 altın yüzük çaldı.

Olay, Seyhan ilçesi Ahmet Cevdet Yağ Caddesi'nde meydana geldi. Yüzlerini maskeyle kapatan ve parmak izi bırakmamak için eldiven kullanan 2 gaspçı 'Bu bir soygundur' diyerek kuyumcu dükkanına girdi. Gaspçıların tabanca doğrulttuğu iş yeri sahibi Yaşar Çetinkaya, altınları vermemek için direndi. Ancak soygunlar Çetinkaya'yı itekledikten sonra tabancanın kabzasıyla tezgah camını kırıp 5 altın yüzük çaldı. Olaydan sonra ara sokaklara girerek izlerini kaybettiren gaspçılar maske ve eldivenleri çıkarıp kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polisler güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin kimliklerini saptamak üzere çalışma başladı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.