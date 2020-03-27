ADANA Megafonla parkta uyarı yapan polislere vatandaştan kolonya - Son Dakika

Megafonla parkta uyarı yapan polislere vatandaştan kolonya

ADANA'da, 'evde kal' çağrılarına uymayıp parklara giden vatandaşlar, koronavirüse karşı kendilerini megafonla uyaran polislere, kolonya tuttu.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli yunus ekipleri, kent merkezindeki parklarda oturan vatandaşları uyardı. Özellikle 65 yaş ve üstü vatandaşların evlerine gitmesi gerektiğini söyleyen ekipler, park içinde, "Sevgili Adana halkı, kendi ve çevredekilerin sağlığı için sizleri evinizde istiyoruz. Adana evde kal emniyette kal" diyerek anons yaptı. Uyarılar üzerine parkta dinlenen vatandaşlar evlerine gitti. Bu sırada uygulama yapan polislere yoldan geçen genç kız kolonya verdi. Ellerini dezenfekte eden polisler, uyarılarını gün boyu sürdürdü.