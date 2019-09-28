Adana melike, katilinden 15 metre kaçabilmiş
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Melike, katilinden 15 metre kaçabilmiş (2)TOPRAĞA VERİLDİBabası Remzi Demirci tarafından öğle saatlerinde cenazesi teslim alınan, dini nikahlı eşi Sezer Çelik tarafından öldürülen Melike Demirci, Adana'nın Kozan ilçesine getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 04:57 Kaynak: DHA
Melike, katilinden 15 metre kaçabilmiş (2)
TOPRAĞA VERİLDİ
Babası Remzi Demirci tarafından öğle saatlerinde cenazesi teslim alınan, dini nikahlı eşi Sezer Çelik tarafından öldürülen Melike Demirci, Adana'nın Kozan ilçesine getirildi. Varsaklar Mahallesi Adana Caddesi üzerindeki babaevinde helallik alınmasının ardından, Asri Mezarlığı'na götürülen Melike Demirci, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.
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