Son Dakika Haberleri: Adana melike, katilinden 15 metre kaçabilmiş
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Adana melike, katilinden 15 metre kaçabilmiş

1 saat önce

Melike, katilinden 15 metre kaçabilmiş (2)TOPRAĞA VERİLDİBabası Remzi Demirci tarafından öğle saatlerinde cenazesi teslim alınan, dini nikahlı eşi Sezer Çelik tarafından öldürülen Melike Demirci, Adana'nın Kozan ilçesine getirildi.

Melike, katilinden 15 metre kaçabilmiş (2)

TOPRAĞA VERİLDİ

Babası Remzi Demirci tarafından öğle saatlerinde cenazesi teslim alınan, dini nikahlı eşi Sezer Çelik tarafından öldürülen Melike Demirci, Adana'nın Kozan ilçesine getirildi. Varsaklar Mahallesi Adana Caddesi üzerindeki babaevinde helallik alınmasının ardından, Asri Mezarlığı'na götürülen Melike Demirci, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Adana melike, katilinden 15 metre kaçabilmiş

Kozan, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 04:57 Kaynak: DHA
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