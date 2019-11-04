Son Dakika Haberleri: Adana merkezli 10 ilde 17 şüpheliye yönelik FETÖ/PDY operasyonu
Son Dakika Güncel Adana merkezli 10 ilde 17 şüpheliye yönelik FETÖ/PDY operasyonu

Adana merkezli 10 ilde 17 şüpheliye yönelik FETÖ/PDY operasyonu

8 saat önce

Adana merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana merkezli 10 ilde 17 şüpheliye yönelik FETÖ/PDY operasyonu, System.String[]

Adana merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince örgütün finans yapılanmasında yer alan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Hakkında gözaltı kararı alının 17 zanlının yakalanması için Adana merkezli 10 ilde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, aralarında iş adamlarının da bulunduğu bazı zanlıların gözaltına alındığı öğrenildi.

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 09:52 Kaynak: AA
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