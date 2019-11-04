Adana merkezli 10 ilde 17 şüpheliye yönelik FETÖ/PDY operasyonu
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Adana merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada hakkında gözaltı kararı çıkan 17 şüpheliden 10'u gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 08:00 Kaynak: AA
Adana merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada hakkında gözaltı kararı çıkan 17 şüpheliden 10'u gözaltına alındı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince örgütün finans yapılanmasında yer alan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.
Hakkında gözaltı kararı alının 17 zanlının yakalanması için Adana merkezli 10 ilde operasyon düzenlendi. Ekipler, operasyonda 10 kişiyi gözaltına alırken, 7 kişinin aranması sürüyor.
Operasyonda, gözaltına alınan bazı kişilerin iş adamı olduğu öğrenildi.
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