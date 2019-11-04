Son Dakika Haberleri: Adana merkezli 10 ilde fetö operasyonu
Son Dakika Güncel Adana merkezli 10 ilde fetö operasyonu

Adana merkezli 10 ilde fetö operasyonu

6 saat önce

Adana merkezli 10 ilde FETÖ operasyonuAdana'da, Fethullahçı Terör ÖrgütüParalel Devlet Yapılanması'na (FETÖPDY) yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında 17 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Adana merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu

Adana'da, Fethullahçı Terör ÖrgütüParalel Devlet Yapılanması'na (FETÖPDY) yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında 17 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen FETÖPDY soruşturması kapsamında 17 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Adana merkezli 10 ilde yapılan operasyonda teknik ve fiziki takibe alınan şüphelilerin evlerine eş zamanlı baskın düzenlendi. Aralarında iş adamlarının da olduğu şüphelilerin örgüte finans desteği sağladıkları öğrenildi.

Adana merkezli 10 ilde fetö operasyonu

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 11:43 Kaynak: DHA
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