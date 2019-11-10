Son Dakika Haberleri: Adana merkezli 10 ildeki FETÖ/PDY operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Son Dakika Güncel Adana merkezli 10 ildeki FETÖ/PDY operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Adana merkezli 10 ildeki FETÖ/PDY operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Adana merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Adana merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince örgütün finans yapılanmasında yer alan kişilere yönelik 6 gün önce düzenlenen operasyonda 3 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 13'e yükseldi.

Şüphelilerden 1'i kadın 4'ü emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorguları tamamlanarak nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 2'si tutuklandı, 1'i kadın 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekipler, hakkında gözaltı kararı bulunan 4 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Operasyon

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince örgütün finans yapılanmasında yer alan kişilere yönelik çalışma başlatılmıştı.

Hakkında gözaltı kararı alının 17 zanlının yakalanması için Adana merkezli 10 ilde 4 Kasım'da operasyon düzenlenmiş, şüphelilerden 10'u yakalanmıştı.

Gözaltına alınan bazı kişilerin iş adamı olduğu öğrenilmişti.

Adana merkezli 10 ildeki FETÖ/PDY operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 11:01 Kaynak: AA
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