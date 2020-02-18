Adana merkezli 11 ilde fetö operasyonu 27 gözaltı kararı - Son Dakika
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Adana merkezli 11 ilde fetö operasyonu 27 gözaltı kararı

6 saat önce

Adana merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu 27 gözaltı kararıADANA merkezli 11 ilde FETÖPDY'ye yönelik operasyon düzenlendi.

Adana merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu 27 gözaltı kararı

ADANA merkezli 11 ilde FETÖPDY'ye yönelik operasyon düzenlendi. 2009 yılındaki komiserlik sınavına giren ve çoğu KHK ile ihraç edilen 27 polis hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda, çok sayıda şüpheli yakalandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖPDY soruşturması kapsamında 2009 yılındaki komiserlik sınavında başarılı olan çoğu KHK ile ihraç edilen 27 polis hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Kararın ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince Adana merkezli 11 ilde sabahın erken saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Diğer illerde gözaltına alınan şüphelilerin de işlemleri tamamlandıktan sonra Adana'ya getirileceği bildirildi.

Adana merkezli 11 ilde fetö operasyonu 27 gözaltı kararı

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 11:35 Kaynak: DHA
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