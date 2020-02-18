Adana merkezli 11 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma: 27 gözaltı kararı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana merkezli 11 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma: 27 gözaltı kararı - Son Dakika

Adana merkezli 11 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma: 27 gözaltı kararı

25 dakika önce

Adana merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY'ye yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda 2009 Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavında soruların çalışmasına ilişkin FETÖ/PDY soruşturmada 11 ildeki 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ekipler, Adana merkezli 11 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Adana merkezli 11 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma: 27 gözaltı kararı

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 08:43 Kaynak: AA
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