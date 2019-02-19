Adana Merkezli 11 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu
19 dakika önce
Adana merkezli 11 ilde başlatılan yasa dışı bahis operasyonu kapsamında 146 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Adana
merkezli 11 ilde başlatılan yasa dışı bahis operasyonu kapsamında 146 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahis oynattığı ileri sürülen 146 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
Soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele
Şube Müdürlüğü ekipleri Adana, Şırnak
, Konya
, Antalya
, Gaziantep
, İzmir
, Çanakkale
, İstanbul
, Aydın
, Mersin
ve Adıyaman
'da şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.
Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda ekipler, şüphelilerin adreslerinde yaptıkları aramalarda bazı dijital materyallere el koydu.
Gözaltına alınan şüpheliler, Adana Adli Tıp
Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 08:24 Kaynak: AA
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