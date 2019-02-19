Son Dakika Haberleri: Adana Merkezli 12 İlde, 146 Kişiye Yönelik Yasa Dışı Bahis Operasyonu

Adana Merkezli 12 İlde, 146 Kişiye Yönelik Yasa Dışı Bahis Operasyonu

55 dakika önce

ADANA merkezli 12 ilde yasa dışı bahis oynatan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Adana Merkezli 12 İlde, 146 Kişiye Yönelik Yasa Dışı Bahis Operasyonu, System.String[]
ADANA merkezli 12 ilde yasa dışı bahis oynatan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. 146 kişi hakkında yakalama kararının bulunduğu operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı öne sürülen kişilere yönelik Adana merkezli İzmir, Çanakkale, İstanbul, Konya, Aydın, MersinŞırnak, Konya, Antalya, Adıyaman ve Gaziantep'te haklarında yakalama kararı çıkarılan 146 şüphelinin evine şafak vakti eş zamanlı baskın yaptı. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda direnişin yaşanabileceği bazı evlere demir kapılar, koç başlarıyla kırılarak girildi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı, şüphelilere ait cep telefonları, bilgisayarlar ve tabletlere incelenmek üzere el konuldu.

Adana'da gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, diğer illerde yakalanan şüphelilerin de kente getireleceği belirtildi. - Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:38 Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ATM'de Kartı Sıkışınca Ortalığı Birbirine Katan Genç Kız, Hırsızlıktan Tutuklandı Korkutmak İçin Bacağından Vurduğu Kişi Hayatını Kaybetti

Hükümet, Sebze ve Meyveden Sonra Su Fiyatları İçin de Harekete Geçti Polis, "Gözaltında Cinsel Saldırı" İddialarına Görüntü ile Yanıt Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 10:33:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana Merkezli 12 İlde, 146 Kişiye Yönelik Yasa Dışı Bahis Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]