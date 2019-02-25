Adana Merkezli 12 İlde Fetö'nün Askeri Yapılanmasına Operasyon
38 dakika önce
Adana merkezli 12 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 15'i muvazzaf 18 asker hakkında gözaltı kararı verildi.
Adana
merkezli 12 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 15'i muvazzaf 18 asker hakkında gözaltı kararı verildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı
yürüttüğü soruşturma kapsamında silahlı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) asker kanadına yönelik olarak 15'i muvazzaf 15 asker hakkında gözaltı kararı verdi. Bu karar doğrultusunda Adana Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adana merkezli 12 ilde şafak vakti operasyon başlattı. Polis
aralarında muvazzaf 1'i binbaşı, 1'i üsteğmen, 1'i teğmen olmak üzere 15'i muvazzaf 18 askeri yakalamak için harekete geçti. Polis çok sayıda FETÖ zanlısı askeri gözaltına aldı. Operasyonlar devam ediyor. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 08:54 Kaynak: İHA
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