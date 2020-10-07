Adana merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu - Son Dakika

Adana merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu

Adana merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Son Dakika

2020 Nobel Kimya Ödülü, DNA kurgulama yönetimini geliştiren 2 bilim insanına verildi

Yangından son anda kurtulmuştu! Çocuklarını zincirle bağlayan aile "yaramazlık" bahanesine sığındı

Türkiye'nin S-400 hamlesi ABD'yi rahatsız etti: Test atışları yapılacağı iddialarından endişeliyiz

Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek'in doktoru: Akciğerinde ciddi sıkıntılar var

Uğurcan Çakır, 16 milyon euro ile Süper Lig'in en değerli futbolcusu oldu

Kayınvalidesini önce darbedip, sonra silahla ateş eden damat: Suç kastı ile hareket etmedim

Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular

Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı