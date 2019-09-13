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Adana merkezli 13 ilde fetö operasyonu

1 saat önce

Adana merkezli 13 ilde FETÖ operasyonuAdana merkezli 13 ilde Fethullahçı Terör ÖrgütüParalel Devlet Yapılanmas'ına (FETÖPDY) yönelik operasyon düzenlendi.

Adana merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu

Adana merkezli 13 ilde Fethullahçı Terör ÖrgütüParalel Devlet Yapılanmas'ına (FETÖPDY) yönelik operasyon düzenlendi. 16'sı aktif görevdeki askeri personel, toplam 23 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyon sürüyor.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖPDY soruşturması kapsamında askeri mahrem yapılanmaya yönelik ardışık arandığı tespit edilen aktif 16 askeri personel, 23 kişi hakkında yakalama kararı çıktartıldı. Alınan kararın ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Adana merkezli 13 ilde şüphelilerin evlerine eş zamanlı baskın düzenlendi. Adana'da gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Diğer illerde alınan şüphelilerin ise işlemleri tamamlandıktan sonra Adana'ya göterileceği öğrenildi.

Adana merkezli 13 ilde fetö operasyonu

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 09:56 Kaynak: DHA
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