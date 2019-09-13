Son Dakika Haberleri: Adana merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu
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Adana merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu

45 dakika önce

Adana merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 14 şüpheli yakalandı.

Adana merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu, System.String[]

Adana merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 14 şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 16'sı aktif görevde, 7'si emekli ve ihraç edilmiş subay, astsubay ve uzman çavuşlardan oluşan 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana, Ankara, Kırklareli, Kocaeli, Kars, Kahramanmaraş, Kütahya, Malatya, Samsun, Iğdır, Kırıkkale, Hatay ve Erzurum'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Haklarında yakalama kararı bulunan 23 şüpheliden 14'ü gözaltına alındı.

Şüphelilerin, kendilerinden sorumlu mahrem imamlar tarafından sabit hatlardan ardışık olarak arandıkları ve bu şekilde irtibat sağladıkları iddia edildi.

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:46 Kaynak: AA
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