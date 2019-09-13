Son Dakika Haberleri: Adana merkezli 13 ilde fetö operasyonu (2)
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Adana merkezli 13 ilde fetö operasyonu (2)

1 saat önce

GÖZALTI SAYISI 14Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Adana merkezli 13 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, hakkında yakalama kararı verilen 23 şüpheliden 14'ünün gözaltına alındığını bildirdi.

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GÖZALTI SAYISI 14
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Adana merkezli 13 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, hakkında yakalama kararı verilen 23 şüpheliden 14'ünün gözaltına alındığını bildirdi. 9 şüphelinin arandığı belirtilen açıklamada, şüphelilerin, kendilerinden sorumlu mahrem imamları ile örgütün gizli ve şifreli haberleşme amacıyla kullandığı sabit hatlardan ardışık olarak arandıkları ve bu şekilde irtibat halinde olduklarının saptandığı kaydedildi.


Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:22 Kaynak: DHA
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