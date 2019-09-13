Adana merkezli 13 ilde fetö operasyonu (2)
1 saat önce
GÖZALTI SAYISI 14Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Adana merkezli 13 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, hakkında yakalama kararı verilen 23 şüpheliden 14'ünün gözaltına alındığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:22 Kaynak: DHA
GÖZALTI SAYISI 14
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Adana merkezli 13 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, hakkında yakalama kararı verilen 23 şüpheliden 14'ünün gözaltına alındığını bildirdi. 9 şüphelinin arandığı belirtilen açıklamada, şüphelilerin, kendilerinden sorumlu mahrem imamları ile örgütün gizli ve şifreli haberleşme amacıyla kullandığı sabit hatlardan ardışık olarak arandıkları ve bu şekilde irtibat halinde olduklarının saptandığı kaydedildi.
13 ilde HTŞ ve El Nusra operasyonu: 41 gözaltı kararı 80 yaşındaki kadın, tecavüzden "Yetişin komşular" feryadıyla kurtuldu Ablasını 25 yerinden bıçakladı, kaçarken ambulansı aradı Davutoğlu'nun ardından eski milletvekili Feramuz Üstün de AK Parti'den istifa etti