Adana merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu: 20 gözaltı kararı (1) - Son Dakika

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Adana merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu: 20 gözaltı kararı (1)
58 dakika önce
ADANA merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik şafak operasyonu düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 06:59 Kaynak: DHA
ADANA merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Polis okulu ve ortaokul öğrencilerinin beyinlerini yıkamaya çalıştığı öne sürülen mahrem imam ve eski polislerden oluşan 20 şüpheli hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyon devam ediyor.
Haber: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,
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