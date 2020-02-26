Adana merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu: 20 gözaltı kararı (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu: 20 gözaltı kararı (1) - Son Dakika

Adana merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu: 20 gözaltı kararı (1)

57 dakika önce

ADANA merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik şafak operasyonu düzenlendi.

Adana merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu: 20 gözaltı kararı (1), System.String[]

ADANA merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Polis okulu ve ortaokul öğrencilerinin beyinlerini yıkamaya çalıştığı öne sürülen mahrem imam ve eski polislerden oluşan 20 şüpheli hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyon devam ediyor.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 07:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

CHP'li Salıcı, CNN Türk muhabirinin sorusuna kızdı: Erdoğan'a sorabiliyor musun?
Yoğun alkol kokusu olan polisin dikkati sahte içki yapan imalathaneyi ortaya çıkardı Son dakika: Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi Anne ve 5 çocuğu sobadan sızan gazdan etkilendi

Son Dakika Haberleri
00:55 Başarılı oyuncu Uğur Aslan, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu
00:30 Hercai'nin Melikesi'nden itiraf geldi: Hayatımı erkekler tarafından aşağılanarak geçirdim
23:17 Sosyal medya fenomeni Nalet Bebe, Tutunamayanlar dizisine konuk olacak
23:00 Ünlü şarkıcı Hadise'nin makyajsız fotoğrafları Instagram'da gündem oldu
22:31 Vlasta Kopylova 2020-2021 Sonbahar Kış Koleksiyonu ile Milano'da göz kamaştırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 07:58:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu: 20 gözaltı kararı (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]