Adana merkezli 13 ilde fetö operasyonu 20 gözaltı kararı - Son Dakika

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Adana merkezli 13 ilde fetö operasyonu 20 gözaltı kararı
6 saat önce
Adana merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu 20 gözaltı kararıADANA merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör ÖrgütüParalel Devlet Yapılanması'na (FETÖPDY) yönelik şafak operasyonu düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 08:18 Kaynak: DHA
Adana merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu 20 gözaltı kararı
ADANA merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör ÖrgütüParalel Devlet Yapılanması'na (FETÖPDY) yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Polis okulu ve ortaokul öğrencilerinin beyinlerini yıkamaya çalıştığı öne sürülen mahrem imam ve eski polislerden oluşan 20 şüpheli hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyon devam ediyor.
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