Adana merkezli 13 ilde fetö operasyonu 20 gözaltı kararı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana merkezli 13 ilde fetö operasyonu 20 gözaltı kararı - Son Dakika

Adana merkezli 13 ilde fetö operasyonu 20 gözaltı kararı

6 saat önce

Adana merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu 20 gözaltı kararıADANA merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör ÖrgütüParalel Devlet Yapılanması'na (FETÖPDY) yönelik şafak operasyonu düzenlendi.

Adana merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu 20 gözaltı kararı

ADANA merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör ÖrgütüParalel Devlet Yapılanması'na (FETÖPDY) yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Polis okulu ve ortaokul öğrencilerinin beyinlerini yıkamaya çalıştığı öne sürülen mahrem imam ve eski polislerden oluşan 20 şüpheli hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyon devam ediyor.

Adana merkezli 13 ilde fetö operasyonu 20 gözaltı kararı

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 08:18 Kaynak: DHA
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