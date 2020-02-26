Adana merkezli 13 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 17 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana merkezli 13 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 17 gözaltı - Son Dakika

Adana merkezli 13 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 17 gözaltı

6 saat önce

Adana merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada, hakkında gözaltı kararı verilen 20 şüpheliden 17'si yakalandı.

Adana merkezli 13 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 17 gözaltı, System.String[]

Adana merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada, hakkında gözaltı kararı verilen 20 şüpheliden 17'si yakalandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik çalışma başlattı.

Adana Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencileri ve ortaokul düzeyindeki öğrencilerin durumunu takip eden örgütün "mahrem imamları" ile aralarında meslekten ihraç edilmiş polislerin de bulunduğu 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ekipler, Adana merkezli 13 ilde, zanlıların yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 17 şüpheli, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Polis, 3 zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:10 Kaynak: AA
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